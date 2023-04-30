Lüks sitedeki yangında incelemeler sona erdi

İzmir'de lüks sitede çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin olan incelemeler tamamlandı. Tüm dairelerde inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti.

Lüks sitedeki yangında incelemeler sona erdi

Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Site sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, havadan ve karadan müdahale ile 8 saat sonra kontrol altına alındı. 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ayağından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Olay yeri inceleme ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını bugün tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti.

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(Kaynak: DHA)

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