Lüks villadan sonra milyonluk teknede keyif yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lüks villadan sonra milyonluk teknede keyif yaptı

Bodrum'da lüks villasından paylaşım yapan Ceylan, bu sefer de milyonluk teknesinde poz verdi.

Bodrum'daki 500 metrekarelik villasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ceylan, paylaşımlarına devam ediyor.

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşuluyor.

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, lüks yaşantısıyla şu sıralar gündemde.

49 yaşındaki Ceylan, geçtiğimiz kış tekne fuarına gitmiş ve milyonluk bir teknenin içinde poz vererek 'Bu küçük minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum' demişti.

Ünlü türkücü teknesini Bodrum'a götürdü.

Ceylan, son olarak Instagram'dan yaptığı tekneli paylaşımla adından söz ettirdi.

Ceylan'ın düşman çatlatan pozları sosyal medyada gündem oldu.

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CEYLAN KİMDİR?

Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fındıkzade semtinde doğdu. Aslen Tuncelili ve Zaza kökenli.

Babasının desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı ve 10 yaşında ilk albümünü çıkardı. "Küçük Ceylan" olarak tanınan sanatçı, 1986 yılında çıkardığı "Seni Sevmeyen Ölsün" albümü ile büyük bir çıkış yaptı.

Kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı ve sinema filmlerinde rol aldı.

Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlar ve sık sık yenilediği imajıyla da dikkat çekmekte.

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