Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Akdeniz'de yelkenli lüks yatın fırtınada yelkeni yırtıldı. Dümen ve motor yeteneklerini yitiren yatın içindeki 2 kişi imdat çağrısı yaptı. Türk bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tankerin cesur kaptanı 2 kişiyi gemisine alarak muhtemel bir facianın önüne geçti.

Antalya'da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişinin, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul- Mersin transferi yaptığı öğrenilen teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtınadan dolayı yırtıldı. Dümeni ile motorunda da sorun yaşanan teknedekiler, fırtına ve dalgaların artması üzerine yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı duyan ve tekneye yakın mesafedeki Türkiye bandıralı "T. Caroline" adlı 131 metrelik tanker, bölgeye geldi.

Teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak kurtulurken, diğeri de personeller tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

Lüks yatta can pazarı! Kahraman kaptan 2 hayat kurtardı

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