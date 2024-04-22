Lunaparkta dehşet ve vurdumduymazlık! Genci komaya sokan oyun aracını durdurmadılar

Ankara'da Sincan'daki lunaparkta kafasına oyun aracı çarpan genç yoğun bakıma alındı. Araç, hiç bir şey olmamış gibi hizmet vermeye devam etti.