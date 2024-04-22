Lunaparkta dehşet ve vurdumduymazlık! Genci komaya sokan oyun aracını durdurmadılar

Kaynak: DHA
Lunaparkta dehşet ve vurdumduymazlık! Genci komaya sokan oyun aracını durdurmadılar
Ankara'da Sincan'daki lunaparkta kafasına oyun aracı çarpan genç yoğun bakıma alındı. Araç, hiç bir şey olmamış gibi hizmet vermeye devam etti.

Ankara Sincan'da, çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyun aracı çarpan Mustafa A. (16), ağır yaralandı.

Ankara'daki olay, saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’nda yer alan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyun aracı çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİ

Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyun aracı bugün de hizmet vermeye devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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