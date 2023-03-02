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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için komisyondan dokunulmazlık kararı

TBMM Karma Komisyonu CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:06
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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için komisyondan dokunulmazlık kararı çıktı

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için komisyondan dokunulmazlık kararı
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TBMM Karma Komisyonu CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi.  

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmişti.

Hazırlanan raporu inceleyen Karma Komisyon bugün kararını açıkladı.

Komisyon, Başarır ve Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

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