Lyon'da 3 puan Beşiktaş'ın! Maçın yıldızı Fernandes

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Lyon'da 3 puan Beşiktaş'ın! Maçın yıldızı Fernandes

UEFA Avrupa Ligi 3. karşılaşmasını Beşiktaş Lyon karşısında deplasmanda 1-0 galip gelerek 3 puanı aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. karşılaşmasını Beşkatş Lyon'la deplasmada oynadı.

72. dakikada Beşiktaş'ın golü Gedson Fernandes'ten geldi.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDAN NOTLAR

  • 53. dakika: Ceza sahası sol kanattan Tagliafico’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Lacazette'in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top kaleye yönelince Emirhan çizgiden çıkardı.

  • 58. dakika: Ceza sahası dışından Benrahma'nın sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

  • 67. dakika: Sağ kanattan Rafa Silva’nın pasında Immobile’nin şutunda top direkten döndü. Dönen topa Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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  • 71. dakika: Rafa Silva’nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Fernandes’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

  • 88. dakika: Kaleci Perri ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Perri gole izin vermedi.

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  • BİRİNCİ YARIDAN NOTLAR

  • 7. dakika: Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

  • 24. dakika: Ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso’nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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  • 27. dakika: Emirhan’ın Lacazette’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.

  • 38. dakika: Ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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