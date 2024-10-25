Lyon'da 3 puan Beşiktaş'ın! Maçın yıldızı Fernandes

UEFA Avrupa Ligi 3. karşılaşmasını Beşkatş Lyon'la deplasmada oynadı.
72. dakikada Beşiktaş'ın golü Gedson Fernandes'ten geldi.
MAÇIN İKİNCİ YARISINDAN NOTLAR
53. dakika: Ceza sahası sol kanattan Tagliafico’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Lacazette'in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top kaleye yönelince Emirhan çizgiden çıkardı.
58. dakika: Ceza sahası dışından Benrahma'nın sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
67. dakika: Sağ kanattan Rafa Silva’nın pasında Immobile’nin şutunda top direkten döndü. Dönen topa Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakika: Rafa Silva’nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Fernandes’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
88. dakika: Kaleci Perri ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Perri gole izin vermedi.
BİRİNCİ YARIDAN NOTLAR
7. dakika: Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
24. dakika: Ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso’nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakika: Emirhan’ın Lacazette’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.
38. dakika: Ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.