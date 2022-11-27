Güldür Güldür Şov'da dikkat çeken muhalefet skeçi: Maalesef kazanıyoruz

Show Tv'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür'ün, muhalefet partilerinin durumunu işlediği skeci sosyal medyada büyük ilgi gördü. .

Söz konusu skeçte, muhalefet partisinin anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını öngörmesine üzülen siyasi lider ve ekibi izleyenleri güldürdü.

İŞTE O SKEÇTE YAŞANANLAR

"Muhalif parti olarak, anket sonuçlarına göre, seçimi, malesef kazanıyoruz.

-Tamam başkanım, sakin olun başkanım, üzülmeyin başkanım.

-Nasıl tamam, nasıl sakin Tufan ya, bizim oyumuz niye yükseldi durup dururken, ya ben muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem haa.

-Ben şoktayım şuan.

-Sen sus. Senin yüzünden oldu zaten, sen bana geldin dedin ki: Başkanım bir süre sessiz kalalım. Şuraya baksana sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış"

"Bİ İCRAAT YAPIN DA ŞU SEÇİMİ KAYBEDELİM BE"

Temsili muhalefet liderinin seçimi kazanmak istememesi üzerine kurgulanan skecin devamı şöyle;

"Boş laf bunlar, ulan bi icraaat yapın da şu seçimikaybedelim be, demek ki ben sizi iki gün boş bıraksam beni ilk turda seçtireceksiniz ha.

"BİR SÜRÜ GÖÇMEN GELDİ ÜLKE 100 MİLYON OLDU"

Ülkedeki yabancı sorununa da göndermede bulunulan skecin devamı şöyle;

"Ya kazanırsak, ben riske giremem. Kusura bakmayın birsürü göçmen geliyo, ülke 100 milyon oldu, ben bu kadar insanla uğraşamam ha.

"BEN GİDECEKSİNİZ DEDİM, BİZ GELECEĞİZ DEMEDİM"

"Başkanım bir şeyi kırk kere söylerseniz olur, gideceksiniz gideceksiniz dediniz , başımızı belaya soktunuz.

-Oğlum ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim, neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya, ben nerde doğru yaptım.

- Başkanım yalnız o konuyu düzelteyim sizlik bir durum yok, biz kazanmıyoruz onlar kaybediyor.

-Başkanım ben hiç hazır değilim ya, sabahın köründe kalk, bir takım insanlarıyla görüş, Çin'le Avrupa arasında köprü kur, Orta Doğu'yu düşünmek bile istemiyorum, durup dururken Dışişleri Bakanı oluyorum ya.

- Başkanım bir dış borç var, 50 yıl ülkenin gelirleri bağlanmış bir iktidara gelirsek donumuza kadar alırlar."