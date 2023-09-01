Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı

Ekonomik krizin etkisini artırmasıyla yurdun dört bir yanından üzücü görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de maaşını alamayan yaşlı bir vatandaş, valilik önündeki ağaca çıkarak yaşadığı duruma isyan etti.

KAYNAK: İHA
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı

Türkiye'de artarak devam eden ekonomik krizin en çok etkilediği gruplardan biri de yaşlılar oldu. Eskişehir'de maaşını alamadığını söyleyen yaşlı bir vatandaş, bugün sabah saatlerinde valilik önünde bulunan bir ağaca çıktı.

1 haftadır aç olduğunu söyleyip, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u yanına çağıran yaşlı adam, "Gelsin buraya. gelecek buraya gelecek ben nasıl geldiysem. 1 haftadır açım, açım" ifadelerini kullandı.

O anlar saniye saniye kaydedilirken, açım diyen yaşlı adama bir polisin "Elinde sigaran var" demesi dikkat çekti. Yaşlı adam polisin sözleri üzerine "Sigara içiyorum işte, ne yapayım. Öleceğim. Gelsin buraya" dedi.

EKONOMİK KRİZ YAŞLILARI VURUYOR

Türkiye'de iktidarın kötü ekonomi yönetimi nedeniyle artarak devam eden sorunların faturasından en çok etkilenenler arasında yaşlılar yer alıyor. Birçok yaşlı vatandaş, teknolojik gelişmeler nedeniyle iş bulamazken, bazı yaşlılar da düşük maaşları kabul etmek zorunda kalıyor.

Öte yandan, emekliler çok daha kötü şartlarda yaşamak zorunda kalıyor. Birçok emekli 7 bin 500 TL gibi asgari ücretin oldukça altında maaşlarla geçinmeye çalışıyor.

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