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Maaşlara gelen zamlar cebe bile girmeden eridi

Maaşlara yapılan zamlar cebe bile girmeden adeta eridi. Birçok ürüne zam geldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:30
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Maaşlar cebe girmeden eridi. Her şeye zam geldi

Maaşlara gelen zamlar cebe bile girmeden eridi
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Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları belli oldu ancak, zamlar daha vatandaşın eline geçmeden eridi.

Yumurta ve ete yüzde 29 zam gelirken, hızlı tren ücretlerine de yüzde 15 zam geldi.

İktidar tiryakilere de kötü haberi verdi ve sigara ile alkole de yüzde 22 zam geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı açıklamada özel okullara da yüzde 65 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Birçok ilde simit ve ekmeğe de zam geldi. Simide gelen zammın oranı yüzde 22 olurken, ekmeğin fiyatı da 6 lira oldu.

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covidili emrullah gülüşken
5.01.2023 12:57
ya biz hava olsun diye uçakla amerigaya yardım yapıyorduk gülüşkeni isviçreden özel uçakla yalandan yere kovid tedavisi için getiriyoduk ne ara bu hale düştük egonomist  
 
Pes
5.01.2023 12:36
Zamlar bu halkı süründürüyor emekliye %30 zam pes neyse seçime az kaldı ev kirası 5000 tl olmuş 1 koli yumurta 100 tl soğan 14 tl patetes14 tl  
 
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