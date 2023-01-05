Maaşlara gelen zamlar cebe bile girmeden eridi

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları belli oldu ancak, zamlar daha vatandaşın eline geçmeden eridi.

Yumurta ve ete yüzde 29 zam gelirken, hızlı tren ücretlerine de yüzde 15 zam geldi.

İktidar tiryakilere de kötü haberi verdi ve sigara ile alkole de yüzde 22 zam geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı açıklamada özel okullara da yüzde 65 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Birçok ilde simit ve ekmeğe de zam geldi. Simide gelen zammın oranı yüzde 22 olurken, ekmeğin fiyatı da 6 lira oldu.