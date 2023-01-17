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  • Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan 'Antidepresan' yorumu. Dinleyenler kulaklarına pamuk tıkadı

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan 'Antidepresan' yorumu. Dinleyenler kulaklarına pamuk tıkadı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, şu sıralar çok popüler olan Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını seslendirdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:56
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Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısını yorumlayan Esra Dermancıoğlu'nun yorumu olay oldu

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan 'Antidepresan' yorumu. Dinleyenler kulaklarına pamuk tıkadı
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Son günlerde birçok ünlü isim Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını söylüyor. Herkesin dilinde olan şarkıyı Büşra Pekin ve Berdan Mardini'den sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Mukaddes rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu seslendirdi.

Esra'dan Antidepresan

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dermancıoğlu, Antidepresan şarkısını söylerken çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu yayınladığı videoya "Antidepresan Esra yorumu" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yorumu hiç beğenilmedi.

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