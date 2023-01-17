Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan 'Antidepresan' yorumu. Dinleyenler kulaklarına pamuk tıkadı

Son günlerde birçok ünlü isim Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını söylüyor. Herkesin dilinde olan şarkıyı Büşra Pekin ve Berdan Mardini'den sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Mukaddes rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu seslendirdi.

Esra'dan Antidepresan

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dermancıoğlu, Antidepresan şarkısını söylerken çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu yayınladığı videoya "Antidepresan Esra yorumu" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yorumu hiç beğenilmedi.