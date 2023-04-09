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Mac kullanıcıları dikkat! Bilgisayarda gizli bir Bitcoin belgesi saklanmış olabilir

Bir blok yazarı 2018'den bu yana güncelleme yapılıp MacOS işletim sisteminin bir sürümünü kullanan Mac bilgisayarlarda 'Bitcoin Whitepaper'ın bir kopyasının saklandığını tespit ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:09
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Mac bilgisayarlarda gizli bitcoin belgesi tespit edildi

Mac kullanıcıları dikkat! Bilgisayarda gizli bir Bitcoin belgesi saklanmış olabilir
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Editör: Osmancan EROK

Bitcoin Whitepaper 2008'de, gerçek kimliği hiçbir zaman bulunamayan bir kişi veya grup tarafından yazıldı. Belge sadece bu kripto paranın nasıl çalıştığını değil, aynı zamanda ilk etapta üretilme nedeninin arkasında yatan düşünceyi de açıklıyor.

BİTCOİN BELGESİ MAC BİLGİSAYARLARINI NASIL GİZLENDİ?

Bu sorunun cevabına dair bazı teoriler ortaya atıldı. MacOS üzerinde çalışan bir mühendis, belgeyi görünüşe göre sessizce yazılıma ekledi.

Herkes bu belgeyi sadece Virtual Scanner II (Sanal Tarayıcı II) adlı uygulamaya ait dosyaların içine bakarak açabiliyor. Belge, bu yardımcı programının örnek dosyası olarak eklenmiş gibi duruyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre gizli belgeyi, blog yazarı ve teknoloji uzmanı Andy Baio buldu.

Baio, dosya 5 yıldır yazılımın içinde olmasına rağmen internette bununla ilgili çok az tartışmanın yer aldığını söyledi.

Apple, dosyanın MacOS'a nasıl eklendiğine dair herhangi bir bilgi vermedi. The Independent, yorum için şirketle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

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