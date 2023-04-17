Mac kullanıcıları için 'virüs' uyarısı. Keşfetmek için geç kalınmış olabilir

Windows kullanıcılarının sürekli cihazlarını tehlikeye sokan LockBit virüsünün yakın zamanda MacOS cihazlarını da etkileyebilecek şekilde güncellendiği ortaya çıktı.

MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen virüs, MacOS'a yönelik ilk fidye yazılımı olarak tanımlandı. Girilen cihazın tüm dosyalarını şifreleyerek şifrenin açılması için belirli bir ödemeyi şart koşan LockBit yazılımı, "locker_Apple_M2_64" adlıyla MacOS için uyarlandı.

VİRÜSÜ KEŞFETMEK İÇİN GEÇ KALINMIŞ OLABİLİR

Sektörde RaaS (ticari olarak fidye virüsü) olarak bilinen LockBit, ihtiyacı olan kişilere belirli düzenlemelerle sunuluyor. Fidye yazılımın Kasım 2022 tarihinde yaratıldığı düşünüldüğünde, virüsü keşfetmek için fazlasıyla geç kalınmış olabilir.

MalwareHunterTeam ekibi, LockBit yazılımının çeşitli versiyonlarının oluşturulmasıyla birlikte Mac cihazlarını hedef alan güçlü bir fidye yazılımı saldırısının gerçekleştirilebileceğini düşünüyor.

Mac cihaz kullanımının güvenlik sebebiyle oldukça yaygın olduğu düşünüldüğünde, olası bir fidye yazılımı kabusu şirketlere milyonlarca dolar zarar verebilir. Geçtiğimiz aylarda birçok oyun şirketi fidye yazılımları sebebiyle önemli maddi ceza ve fidyeler ödemek zorunda kalmıştı.