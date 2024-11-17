MAÇ ÖZETİ | Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Kaynak: İHA
MAÇ ÖZETİ | Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aras Kargo SK'yı 3-2 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aras Kargo SK'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar

Aras Kargo: Mitchem, Klimets, Ecesu Soner, Merve Atlıer, Gizem Mısra Aşçı, Busa, Simay Kurt, Gülce Erdemir, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Levya, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Demirel, Rasinska, Fatma Şekerci, Gizem Düzeltir, Merve Öztürk, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu, Seher Aksoy

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 18-25, 11-15.

Süre: 140 dakika (35, 26, 36, 26,17)

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