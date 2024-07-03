Maç sonucunu bir gün önceden bilen gazeteci

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Ay yıldızlılara turu getiren golleri Merih Demiral atarken, Mert Günok son dakika kurtarışıyla alkışı aldı.

İSMAİL ER BİR GÜN ÖNCEDEN BİLDİ

Gazeteci İsmail Er, Avusturya-Türkiye maçının bir gün öncesinde sosyal medyadan bir video paylaştı.

Er, Türkiye'nin maçı kazanacağını bir gün önceden bildi.

Paylaştığı videoda, 'Maçı kazanacağız, başka şansımız yok. Artık dünya tarihinin en iyi milli takımına sahibiz. Yani bu kadro kazanamazsa, formayı bırakalım' ifadelerini kullandı.