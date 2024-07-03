Maç sonucunu bir gün önceden bilen gazeteci

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maç sonucunu bir gün önceden bilen gazeteci

Ünlü gazeteci İsmail Er, Türkiye-Avusturya maçını Türkiye'nin yeneceğini bir gün önceden tahmin etti.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Ay yıldızlılara turu getiren golleri Merih Demiral atarken, Mert Günok son dakika kurtarışıyla alkışı aldı.

İSMAİL ER BİR GÜN ÖNCEDEN BİLDİ
Gazeteci İsmail Er, Avusturya-Türkiye maçının bir gün öncesinde sosyal medyadan bir video paylaştı.

Er, Türkiye'nin maçı kazanacağını bir gün önceden bildi.

Paylaştığı videoda, 'Maçı kazanacağız, başka şansımız yok. Artık dünya tarihinin en iyi milli takımına sahibiz. Yani bu kadro kazanamazsa, formayı bırakalım' ifadelerini kullandı.

ismail-er.jpg

İlgili Haberler
Sergen Yalçın sıfır çekti
Ekrem İmamoğlu havalara uçtu
TFF seçim tarihini açıkladı
Son Haberler
Kaçak kazı yapanlara suçüstü Gündem
Kaçak kazı yapanlara suçüstü
Acun Ilıcalı sevgilisine sürpriz. Herkesi şaşırtan detay Magazin
Acun Ilıcalı sevgilisine sürpriz. Herkesi şaşırtan detay
UEFA açıkladı milli takım şok oldu Spor
UEFA açıkladı milli takım şok oldu
Özgür Özel: Seçim yok diye maaşlara zam yapmıyorlar Gündem
Özgür Özel: Seçim yok diye maaşlara zam yapmıyorlar
Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı Ekonomi
Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı
Bahçeli tebrik etti Gündem
Bahçeli tebrik etti
MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı Gündem
MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı