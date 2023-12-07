Maça gidecekler dikkat. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak

Hava Forum Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hava buz gibi olacak!

KAYNAK: Haber Merkezi
Maça gidecekler dikkat. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak

Futbolseverler Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü İstanbul Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda.

Dev karşılaşma ile ilgili önemli bir hava durumu uyarısı yayınlandı.

Sosyal medya platformu Twitter’da hava durumu ve olaylarıyla kamuoyunu bilgilendiren Hava Forum, stada gideceklere bazı tavsiyelerde bulundu.

Hava Forum'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hava buz gibi olacak. Aralıklarla yağmur da bekliyoruz. Tam bir kış havası olacak. Maça gidecek olanlar sadece forma giyerseniz zatürre olursunuz. Takımların mont, atkı ve berelerini tercih edin... "

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