Macar imalatı tempo düşürdü

Macaristan’da imalat sektörünün nabzını tutan HALPIM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2025’te 50,2’ye düştü. Mart ayında revize edilen 51,4 puanlık seviyeden gelen bu gerileme, son altı aydır süren büyümenin en zayıf halkası olarak kayda geçti. Endeks, hem uzun vadeli ortalamanın hem de son üç yılın nisan ayı değerlerinin gerisinde kaldı.

Yeni siparişlerde büyüme korunurken, istihdam artışı hız kazandı. Buna karşılık, ihracat tarafında dış talep zayıfladı ve ihracat endeksi 50 puanın altına gerileyerek daralma sinyali verdi. Buna karşın ithalat endeksi büyüme sınırının üzerinde kaldı. Girdi maliyetlerindeki düşüş ise fiyat baskılarının hafiflediğini gösterdi.

Ekonomistler, dış talepteki bu zayıflamanın önümüzdeki aylarda üretimi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. PMI verisinin 50 puan üzerindeki her değer sektörde genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Nisan ayındaki düşüş, sektör temsilcileri tarafından dikkatle izlenirken, yılın ikinci çeyreğinde toparlanma sinyalleri aranıyor. Macaristan Merkez Bankası’nın da bu verilere bağlı olarak enflasyon ve büyüme projeksiyonlarını güncellemesi bekleniyor.