Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Macaristan Merkez Bankası (MNB), 26 Ağustos’ta yaptığı toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 6,5 seviyesinde bıraktı. Böylece banka, üst üste 11’inci toplantıda faiz oranını değiştirmemiş oldu. Banka, gecelik mevduat faizini yüzde 5,5, teminatlı kredi faizini ise yüzde 7,5 seviyesinde sabit tuttu.

EKONOMİK BÜYÜME SINIRLI KALDI

Öncü verilere göre, ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yalnızca yüzde 0,1 arttı. Bu sonuç, ekonomik büyümenin hâlen zayıf seyrettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki yıldan itibaren büyümenin hızlanması bekleniyor. Bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında artan reel ücretler, hükümetin vergi indirimleri ile iç tüketimi teşvik etmesi, Avrupa ekonomisinin toparlanması ve kapasite artırıcı yatırımlar öne çıkıyor.

ENFLASYON HÂLÂ YÜKSEK

Temmuz ayında manşet enflasyon yüzde 4,3’e gerilese de, bu oran hâlâ bankanın hedeflediği tolerans bandının üzerinde bulunuyor. Analistlere göre enflasyonun 2025’in geri kalanında da bu bandın üzerinde kalması muhtemel. Bu nedenle Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikasını sürdürme niyetinde.

İŞSİZLİK DÜŞÜK, ÜCRET ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Ülkede işsizlik oranı düşük seviyesini korurken, Mayıs ayında ücret artışlarının hız kesmesi dikkat çekti. Reel ücretlerdeki yükselişin tüketimi desteklemesi beklenirken, ücretlerdeki yavaşlama enflasyon baskılarını kısmen sınırlayabilir. Ancak küresel piyasalarda devam eden belirsizlikler, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik görünüm üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

TEMKİNLİ DURUŞ SÜRECEK Mİ?

Macaristan Merkez Bankası, kalıcı enflasyon baskıları ve dünya ekonomisindeki belirsizlikler nedeniyle temkinli ve kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürüyor. Banka, önümüzdeki aylarda da faiz kararlarını piyasa beklentileri ve küresel gelişmeler doğrultusunda şekillendirmeyi planlıyor.