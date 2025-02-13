Macaristan sanayi üretiminde sert düşüş

Macaristan’da sanayi üretimi Aralık 2024’te yıllık bazda %5,3 oranında daralarak, önceki ay yaşanan %4,2’lik düşüşün de ötesine geçti. Macaristan Merkez İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, bu azalma sekiz aydır devam eden sanayi faaliyetlerindeki düşüşün en sert seviyelerinden biri oldu. Eylül ayından bu yana görülen en büyük daralma olarak kayda geçen bu gerileme, özellikle imalat sanayisindeki düşüşten kaynaklandı.

İmalat sektöründe üretim Kasım ayında %5,1 azalırken, Aralık ayında bu oran %7,1’e çıktı. En büyük gerilemeyi ise %21’lik düşüşle otomotiv sektörü ve %25’lik daralma ile elektrikli ekipman üretimi yaşadı. Bunun yanı sıra kauçuk, plastik ve metal dışı mineral ürünlerin üretimi de %2,1 geriledi.

Buna karşılık, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde üretim %81 oranında artarak Kasım ayındaki %52’lik yükselişi geride bıraktı. Elektrik, gaz, buhar üretimi ve iklimlendirme sektörleri de %24’lük büyüme kaydederek önceki ayın %5,1’lik artışını aştı.

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Mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre, sanayi üretimi Aralık ayında aylık bazda %1,8 oranında azaldı. Bu düşüş, Kasım ayında kaydedilen %1,6’lık daralmadan daha sert oldu. 2024 yılı genelinde ise Macaristan’ın sanayi üretimi, bir önceki yıla kıyasla %4 oranında azaldı.

Ekonomistler, özellikle küresel ekonomik durgunluk ve tedarik zinciri sorunlarının Macaristan sanayisi üzerindeki baskısını artırdığını belirtiyor. Otomotiv ve elektrikli ekipman üretimindeki sert düşüşlerin, ülkenin ihracat performansını da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak enerji üretimi ve madencilik sektörlerindeki büyümenin, ekonomiye kısmi bir denge sağladığı ifade ediliyor.