Macaristan'da bombalı saldırı alarmı

2025 yılının 28 Ocak günü, Tiszaújváros’ta Brassai Sámuel Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, sabah saatlerinde bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde tahliye işlemleri başlattı. İlginç bir şekilde, eğitime online olarak devam edildi. Olaydan kısa bir süre sonra, okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve polis, okul binasını detaylı bir şekilde inceledi.

Tiszaújváros’taki yerel gazetelerden biri olan Tiszaújvárosi Krónika, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Yerel polis ve itfaiye ekipleri, okul binasını hızlıca boşaltarak güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler evlerine gönderildi ve günün geri kalanında online eğitim yapıldı. Okul binasının tarama işlemleri halen devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan benzer bir olay, ülke çapında daha geniş bir paniğe yol açmıştı. 300'den fazla okul, e-posta yoluyla gelen tehditler nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak, Országos Rendőr-főkapitányság’ın (Macaristan Ulusal Polis Genel Müdürlüğü) yaptığı incelemeler sonrasında, bu e-postaların okul güvenliği için herhangi bir tehlike taşımadığı, tüm okulların güvenli olduğu açıklanmıştı.

Tiszaújváros’taki olay da benzer bir tehdit üzerine gerçekleşti. Henüz olayla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor; ancak, polis ve güvenlik güçlerinin titiz bir şekilde inceleme yaptığı belirtiliyor. Bu tip olaylar, özellikle okul güvenliğini tehdit eden unsurların ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılması ve öğrenci güvenliğinin sağlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Tiszaújváros'taki Brassai Sámuel Teknik ve Meslek Lisesi’ndeki bu olay, okul güvenliği ve eğitimdeki aksaklıklar üzerine önemli bir tartışma başlattı. Öğrencilerin online eğitime geçmek zorunda kalması, günümüz eğitim sisteminin dijital altyapısının daha da güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Okulun ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması, bu tür tehditlere karşı daha hızlı ve etkin bir müdahale sağlanması gerektiği düşünülüyor.