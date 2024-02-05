Macaristan'daki "İsveç oturumu" iktidarın protestosu nedeniyle yapılamadı

Kaynak: AA
Macaristan'daki "İsveç oturumu" iktidarın protestosu nedeniyle yapılamadı
Macaristan’da muhalefet partilerinin talebi üzerine Ulusal Mecliste düzenlenen "İsveç’in NATO üyeliğinin oylanmasına ilişkin özel oturum", iktidardaki Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi milletvekillerinin protesto amacıyla katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Macaristan’da muhalefette yer alan Macaristan Sosyalist Partisi ve Demokratik Koalisyon’un talebi üzerine Ulusal Meclis’te, İsveç’in NATO üyeliğinin oylanması için özel oturum düzenlendi.

Ancak kış molasındaki mecliste düzenlenen özel oturum, iktidar partilerinin protesto ederek katılmamaları ve karar alabilecek yeterli çoğunluğun oluşmaması sebebiyle yapılamadı.

Fidesz Partisi Grup Başkanı Mate Kocsis, meclisin normal çalışma periyoduna 26 Şubat’ta başlayacağını ve oylamanın da en erken bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

Kocsis, "Eğer (NATO’ya) katılmak İsveç için önemliyse, Türkiye’ye gittikleri gibi buraya da gelmeleri gerekiyor." İfadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖZEL OTURUMA KATILDI

Öte yandan yapılamayan özel oturuma ABD’nin Budapeşte Büyükelçisi David Pressman ile Danimarka, Norveç, Polonya ve Slovakya büyükelçileri de katıldı.

ORBAN MÜZAKERE İÇİN İSVEÇLİ MEVKİDAŞINI DAVET ETMİŞTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 23 Ocak’ta NATO üyeliğine ilişkin müzakerede bulunmak amacıyla İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Budapeşte’ye davet etmişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise müzakere edilecek bir durum olmadığını belirterek, Orban'a tepki göstermişti.

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