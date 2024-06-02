Macaristan’ın ardından İtalya ile de Schengen krizi. ‘Zordur Türkiye’de Türk olmak zor’

Türkiye için Schengen vizesi krizi sürerken Macaristan Büyükelçiliği tarafından, ülkelerine gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının pasaportunun arasına “Türkiye’ye geri döndüğünüzde elçiliğe gelin” uyarısını yerleştirmişti.

Söz konusu uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadeleri yer almıştı.

Macaristan Büyükelçisi, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirmiş, uyarı notunun amacının Macaristan’a vize alıp başka ülkelere giden yolcuları belirlemek olduğunu ifade etmişti ve “Sizden ricamız bu: gerçekten Macaristan’a gitmek isterseniz eğer, sadece o halde bizde vize için başvurunuz” ifadelerini kaydetmişti.

Macaristan’dan sonra İtalya’da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ‘‘Schengen Vizesini Uygun Kullanma’’ kontrolünü başlattı.