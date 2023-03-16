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Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler

Belediye Kütahyaspor yasadışı bahis oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:52
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Maçın hakemleri yasa dışı bahis oynayıp penaltı çalmışlar

Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübü yöneticileri, 12 Şubat’taki Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında yasadışı bahis oynandığı iddiasıyla maçın hakemleri ile karşı takımın kulüp yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Kütahyaspor’un ev sahipliğinde Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında spor camiasına yakışmayan bir durum yaşandığını söyledi.

Yasadışı bahis oynandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Çünkü bu devre arasında tribündeki bir seyirciye gelen mesajla söz konusu maçta penaltı verileceği, yasadışı iddiaya konu edildiği, 1,5 milyon Avronun yatırılacağı seyirci tarafından ifade edildi. Bu beyan da dilekçemize ekledik. Asla ve asla Kütahya’nın ve Belediye Kütahyaspor’un emeğini kimseye çaldırmayacağız. Herkes ayağını denk alacak. Bunu Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bizzat telefon açarak söyledim. Bunun takipçisi olacağız."

Işık, karşılaşmanın devre arasında rakip takım yöneticilerinin telefon trafiğinin kameralara yansıdığını ve bu kayıtları da mahkemeye delil olarak sunduklarını aktardı.

12 Mart Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda Belediye Kütahyaspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmıştı. Karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Belediye Kütahyaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise dakika 73’te hakemin çaldığı penaltı düdüğü ile Yeni Mersin İdman Yurdu da gol atarak durumu 1-1 yapmıştı.

Belediye Kütahyaspor oyuncu ve yöneticileri, penaltı kararının haksız yere verildiğini iddia ederek itiraz etmişti.

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