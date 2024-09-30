Maçın yıldızı Immobile’den Gedson Fernandes’e övgü

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü 2 gol attığı Kayserispor maçı sonrası konuştu. Yayıncı kuruluşa açıklama yapan golcü oyuncu kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Golcü oyuncu, özellikle Gedson Fernandes’e teşekkür ederek kritik bir zamanda baskı yaparak golü attığına dikkat çekti. Golcü oyuncu şunları söyledi:

“Maçın ilk yarısında biraz zorlandık. Soyunma odasında daha iyi oynamamız gerektiğinin konuştuk. Ajax’a karşı 4-0’lık bir mağlubiyet almıştık. Bugün taraftarlarımızı güldürdüğümüz için mutluyuz.

Aslında rakibimiz ilk yarıda bize iyi baskı yaptı. Kayserispor’un baskısına yanıt vermedik. Ama Kayserispor ikinci yarıda yoruldu. İkinci yarıda topu iyi kullandığımızı söyleyebilirim. Gedson Fernandes’i tebrik etmem lazım iyi bir baskı yapıp golü attı.”

“ATTIĞIM GOLLERİ TEK BAŞIMA ATMADIM”

Maçın hakemi ile ilgili soruyu yanıtsız bırakan Immobile, Beşiktaş’a geldiği ilk günden itibaren takımla arasında güçlü bir bağ olduğunun altını çizdi. Golcü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten buraya gerçekten çok iyi başlangıç yaptım. İlk günden itibaren çok güçlü bir bağ oluştu aramızda. Beşiktaş beni çok istedi, ben de gelmeyi çok istedim. Azimliyiz, iyi başladık. Attığım golleri tek başıma atmadım. Takımdaki her oyuncu çok çalışıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi başladık, iyi devam etmeliyiz."