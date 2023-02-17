Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN:
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, evinde Arsenal'i ağırlayacak. Saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız yazacak.
Saatler 17.30'u gösterdiğinde Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.
İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. 23.00'teki maçı Fatih Saboviç yazacak.
PAZAR:
Fransa Ligue 1'de PSG, Lille ile karşılaşacak. 15.00'daki mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.
Saatler 23.00'ü gösterdiğinde ise İspanya La Liga lideri Barcelona, Cadiz'i ağırlayacak. Mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.
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