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Canlı yayında alım gücü sorulan Macron lüks saatini kolundan çıkardı. Fransa'da grev ve gösteriler sürüyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un taktığı Bell & Ross marka saati alım gücünden bahsettiği esnada masa altında çıkardığı bu görüntüler ülkede gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:56
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Macron canlı yayında lüks saatini kolundan çıkardı

Canlı yayında alım gücü sorulan Macron lüks saatini kolundan çıkardı. Fransa'da grev ve gösteriler sürüyor
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Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı düzenlemeyi Meclis onayı olmadan yürürlüğe sokmasının ardından ülkede gösteri ve grevler gösteriler sürüyor.

EMEKLİLİK REFORMUNU SAVUNDU

Daha da büyümesi beklenen olayların ortasında dün televizyona çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu savundu.

Reformun en önemli seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Macron, bu sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi istediğini belirtti. Emmanuel Macron, "Yapılan anketlerle ülkenin genel çıkarları arasında, genel çıkarlarını tercih ettim. Ve bunun arkasında popülerliğimin düşmesi de söz konusuysa onu (reformu) onaylarım" dedi.

CANLI YAYINDA MASANIN ALTINDA LÜKS SAATİNİ ÇIKARDI

fransizgazetesi.com'un sosyal medya paylaşımına göre, Macron'un konuşması reform karşıtlarını kızdırsa da program farklı bir nedenle gündem oldu.

Ülkede alım gücüne ilişkin sorulan sorunun ardından Macron'un ellerini masanı altına soktuğu görülüyor.   

Görüntülerde Macron'un ellerini masanın altından çıkarttığında ise Bell & Ross marka lüks saatinin kolunda olmadığı fark ediliyor.

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