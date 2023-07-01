Macron Fransa'daki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi

Anadolu Ajansı'nın habeine göre; Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.
Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.
Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
OLAY
Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.