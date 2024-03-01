Macron: İsrail haksız

Kaynak: Der Spiegel
Macron: İsrail haksız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı haksız buldu ve İsrail’den açıklama istedi. Macron ayrıca, Gazze’de yaşanan felaketle ilgili soruşturma başlatılmasını ve derhal ateşkes ilan edilmesini ifade etti.

İsrail askerlerinin, dün yiyecek yardımı almak için bekleyen Gazzeli sivillere yönelik saldırısı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da tepkisini çekti. Meydana gelen felaketi İsrail askerleri ve Filistinli görgü tanıkları, farklı şekilde anlatıyor fakat kesin olan bir şey var ki, birçok sivil insan yiyecek bulmak için umutsuzca çabalarken öldürüldü.

Söz konusu saldırı, dünya çapında tepkilere yol açarken Fransa’dan da eleştirel sözler geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun yiyecek almaya çalışırken sivilleri bombalaması haklı gösterilemez" ifadelerine yer verildi.

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“BU SALDIRILARI KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİYORUM”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her halükarda uluslararası hukuk kurallarına uymak ve insani yardımın sivil halka dağıtımını korumak İsrail'in sorumluluğundadır. İnsani yardımın mümkün kılınması için derhal ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç var. Büyük çapta yardım teslimatı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın korunması. Bu hedef Fransa için bir önceliktir.” denilirken Fransa, olayın aydınlatılmasını bekliyor.

ekran-goruntusu-2024-03-01-111322.pngFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırıları kesin bir şekilde reddettiğimi ifade ediyorum ve gerçeği, adaleti ve uluslararası hukuka uyumu talep ediyorum." İfadesini kaydetti.

Gazze’deki durumun trajik olduğunu ifade eden Macron, "Sivil nüfusun tamamı korunmalı" dedi ve insani yardımların sivillere ulaşabilmesi için ateşkesin hemen uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

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