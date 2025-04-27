Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi

Kaynak: DHA
Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Roma’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna’da ateşkes konusunu ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını kaydeden Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi." ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini vurgulayarak, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası Rusya Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu.

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