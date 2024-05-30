Macron'dan İsrail'e Refah çağrısı

Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Meseberg kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah'taki durumu "dehşet verici" olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulunan Macron, "İsrail Refah'taki askeri operasyonları durdurulmalıdır." dedi.

Fransa olarak her zaman bölgenin istikrarı için Filistin ve İsrail devletlerinden oluşacak iki devletli çözüm modelinden yana olduklarını hatırlatan Macron, "Biz her zaman Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olabilmeleri istedik. Temel olarak iki devletli çözümden yana olduk. Fransa'nın bu konuda bir tabusu yok ve ben de bir Filistin devletini tanımaya hazırım ancak mesele şu ki bu tanıma, uygun bir zamanda gerçekleşmelidir." diye konuştu.

Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğunu ancak bunun uluslararası ve insani hukuka saygı gösterilerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna - Rusya savaşına da değinen Macron, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması konusunda gelecek hafta bir plan sunmayı düşündüğünü söyledi.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Normandiya Çıkarması'nın yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma gününe katılacağını ve orada bir açıklama yapacaklarını ifade etti.