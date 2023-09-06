Maçta rakibinden darbe alan Borisa Simanic böbreğini kaybetti

Editör: Ufuk Cingöz

FIBA 2023 Dünya Kupası’ndaki Sırbistan-Güney Sudan maçında karnına aldığı darbeyle sakatlanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan basketbolcu Borisa Simanic böbreklerinden bir tanesinin alınmasına karar verildi.

Sırp yıldız, darbeyi aldığı maçın ardından hastaneye kaldırılmış ve sonrasında ameliyat edilmişti.



Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada Simanic’in pazar günü bir ameliyat daha yaşadığı belirtildi.

Borisa Simanic'in bir böbreği alındı.

Simanic’in darbeyi aldığı pozisyondaki Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot’a maçtan sonra o pozisyon sorulmuştu: “Hastaneye kaldırıldığını duydum. Özür diliyorum, kasti kötü bir hareket yapmamıştım. Umarım kısa sürede iyileşir. Dua edeceğim. Kasti kötülükler yapan bir oyuncu değilim, hiç olmadım. Kalbimin en derinlerinden izleyen herkese ve özellikle de oyuncuya özür diliyorum.”