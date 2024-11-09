Maddi zorluklar nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı! Ankaralı Turgut'tan haber var!

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve ünlü isme kanser teşhisi konmuştu.

HAKKINDA ÖLDÜ İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkan ünlü şarkıcının hakkında geçtiğimiz gün 'öldü' iddiaları çıkmıştı. Ünlü ismin kızı ise bir televizyon kanalına bağlanarak babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıklamıştı.

SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Eylem Boran ''Babamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez diyorlar'' ifadelerini kullandı.

AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMAMIŞTI

Maddi zorluklar nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamayan ünlü şarkıcı hastalık sürecinde 12-13 kilo verdi. Zor günler geçiren Ankaralı Turgut kızının evine taşındı. Karataş'ın dostları ve sevenleri yardım parası toplandı ancak bu destek kendisine ulaşmadı.

ÇOCUKLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü türkücü yaşananlardan çocuklarını sorumlu tutup, isyan etmişti:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.