Maden Arama İzni Talebi İl Mera Komisyonu Tarafından Yerinde İncelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Maden Arama İzni Talebi İl Mera Komisyonu Tarafından Yerinde İncelendi
Ordu'da Aybastı Perşembe Yaylası ve Korgan yaylası sınırlarında bulunan bölgelere verilen maden arama izinleri kapsamında yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Murat Yılmaz - Ordu / Yeniçağ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Aybastı Perşembe Yaylası Çiseli şelalesi ve Korgan yaylası sınırları içerisinde yer alan arazi için özel bir şirkete maden arama ruhsatı verildi.

Bu kapsamda Ordu Valiliğinden arama izni talep edilen ruhsatlı alanlarda Vali Muammer Erol’un başkanlığındaki İl Mera Komisyonu tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi.

whatsapp-image-2024-04-26-at-19-26-56.jpegİl Mera Komisyonu’nun arama iznine dahil edilen araziler hakkında yapmış olduğu incelemeden sonra özel şirketin maden arama izni talebini hakkında nihai değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.

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