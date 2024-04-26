Maden Arama İzni Talebi İl Mera Komisyonu Tarafından Yerinde İncelendi

Murat Yılmaz - Ordu / Yeniçağ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Aybastı Perşembe Yaylası Çiseli şelalesi ve Korgan yaylası sınırları içerisinde yer alan arazi için özel bir şirkete maden arama ruhsatı verildi.

Bu kapsamda Ordu Valiliğinden arama izni talep edilen ruhsatlı alanlarda Vali Muammer Erol’un başkanlığındaki İl Mera Komisyonu tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi.

İl Mera Komisyonu’nun arama iznine dahil edilen araziler hakkında yapmış olduğu incelemeden sonra özel şirketin maden arama izni talebini hakkında nihai değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.