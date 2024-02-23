Maden faciası sonrası flaş gelişme: Erdoğan 5 ismi görevden aldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelan sonrası 9 işçi toprak altında kaldı.

Facianın ardından işçileri arama çalışmaları durdurulurken, dikkat çeken görevden almalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı.

Kararlara göre görevlerinden alınan isimler şu şekilde:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız