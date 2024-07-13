Maden Ocağı'nın atıkları Melet Irmağı'nı çamurlu suya çevirdi

Mesudiye Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, Karacaören Mevkiinde bulunan bir maden ocağından dökülen kimyasal atıkların Melet Irmağı’nı kirlettiğini iddia etti. Buna tedbir alınmaması halinde Melet Irmağı’nda balıkların tamamen yok olacağını söyledi.
Yetkililerden çare bekleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, “Allah rızası için bütün yetkililerle sesleniyorum, Vali Bey’e. Kaymakam beye ve bütün mülki amirlere. Artık yeter bizim ırmağımızdan uzak dursunlar. Yani birileri altın madeninden, gümüş madeninden para kazanacak diye burada telef olan hayvanların hesabını kim verecek? Karacaören’in altından çıkan bir maden bugün Melet Irmağı’na kadar gidiyor.”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e de seslenen Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, “Sayın Büyükşehir Belediye başkanımız her zaman doğaya sahip çıkalım diyor. Biz de buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Sayın Bakanım sesimizi duyuyorsanız lütfen Melet Irmağı’na sahip çıkın. Biz de her zaman sizin yanınızda olduğumuz gibi yine sizin yanınızda peşinizde olalım diyoruz. Eğer siz sahip çıkmazsanız Bu melek ırmağında bundan sonra hiçbir zaman balık bulamayacağız”