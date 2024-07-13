Maden Ocağı'nın atıkları Melet Irmağı'nı çamurlu suya çevirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maden Ocağı'nın atıkları Melet Irmağı'nı çamurlu suya çevirdi

Melet Irmağı’nı görenler şok geçirdi. Mesudiye’de bulunan bir madenden bırakıldığı iddia edilen atıkların Melet Irmağı’nın rengini sapsarı etti.

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ
Ordu’nun en büyük ırmağı olan Altınordu’nun içme suyunu büyük oranda sağlayan Melet Irmağı, maden ocağının tehdidi altında. Mesudiyeliler, Melet Irmağı’nda suyun renginin sapsarı aktığını görünce şok içinde kaldılar. Sivas Koyulhisar Sisorta’daki maden havuzlarından boşaltılan maden atıklarının Ordu’da Melet Irmağı’nı zehirlediği iddia ediliyor.

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Mesudiye Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, Karacaören Mevkiinde bulunan bir maden ocağından dökülen kimyasal atıkların Melet Irmağı’nı kirlettiğini iddia etti. Buna tedbir alınmaması halinde Melet Irmağı’nda balıkların tamamen yok olacağını söyledi.

Her zaman olduğu gibi Mesudiye’nin yine makus talihini yaşadığını söyleyen Muhtar Kurtuluş Açıkgöz, “Balıklar kenara vurdu. Birileri maden ocağından para kazanacak diye bütün hayvanlarımız telef oldular. Birileri para kazanırken birilerini de canının yanmasını istemiyoruz. Balıklar şuanda nefes almaya çalışıyorlar ama onların can suyu gitti. Ama Mesudiyeliler olarak her zaman bundan mağduruz.”

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Yetkililerden çare bekleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, “Allah rızası için bütün yetkililerle sesleniyorum, Vali Bey’e. Kaymakam beye ve bütün mülki amirlere. Artık yeter bizim ırmağımızdan uzak dursunlar. Yani birileri altın madeninden, gümüş madeninden para kazanacak diye burada telef olan hayvanların hesabını kim verecek? Karacaören’in altından çıkan bir maden bugün Melet Irmağı’na kadar gidiyor.”

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e de seslenen Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Açıkgöz, “Sayın Büyükşehir Belediye başkanımız her zaman doğaya sahip çıkalım diyor. Biz de buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Sayın Bakanım sesimizi duyuyorsanız lütfen Melet Irmağı’na sahip çıkın. Biz de her zaman sizin yanınızda olduğumuz gibi yine sizin yanınızda peşinizde olalım diyoruz. Eğer siz sahip çıkmazsanız Bu melek ırmağında bundan sonra hiçbir zaman balık bulamayacağız”

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