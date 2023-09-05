Maden suyu hamilelere yarar getirir mi?

Uzm. Dr. Dilek Çoban maden suyunu masaya yatırdı ve ilginç bilgiler verdi. Çoban, “ Aksine, hamilelik döneminde anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanması için maden suyu iyi bir takviyedir. Özellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanan krampların tedavisinde dışarıdan alınan magnezyum takviyelerinin yanı sıra, doğal minerallerden biri olan magnezyum içeren maden suyu içilmesi de önerilir” diye konuştu.

Kızılay Maden Sularının hizmete açtığı websitesinde yayımlanan makalesinde Dr. Dilek Çoban şu görüşlere yer verdi:

“Madensuyuyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli makalede, toplumda yaygın olarak karşılaşılan yanlış bilgiler karşısında, bilimsel bir çerçeve sunuluyor. Avrupa’da kişi başı tüketim 100-150 litre civarındayken Türkiye’de bu miktarı 5-10 litreyi geçmiyor.”



“MADEN SUYU İLE SODA AYNI ŞEY DEĞİLDİR”

Maden suyu ile sodanın aynı şey olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Çoban, “Maden suyu yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, en az 1000 mg/l çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit içeren, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı suyudur. Çıkarıldığı yerde doğal yapısını koruyarak şişelenir. Soda ise tamamen yapay olarak tesislerde üretilen; işlenmiş suya karbondioksit gazı ilave edilerek elde edilen bir içecektir, doğal değildir. İçeriğinde sadece sodyum bikarbonat vardır” diye konuştu.

“MADEN SUYU ASİTLİ BİR İÇECEK BİLGİSİ YANLIŞTIR”

Maden suyunun asitli bir içecek olmadığını belirten Çoban, “Aksine maden suyu midede asit oluşumunu engelleyen bikarbonat içeriğine sahip. Özellikle mide yanması ve ekşimesi problemlerinde, mideyi rahatlatmak için maden suyu tercih edilmeli. Diğer içeceklerin içerisinde yer alan asitten farklı olarak maden suyu sadece şişelenirken karbondioksit gazı eklenir. Bunun gerçek nedeni içim sırasında mineral tadının algılanmasını baskılayarak içimi kolaylaştırmak” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR MADEN SUYU İÇMEMELİ BİLGİSİ YANLIŞTIR”

Çocukların maden suyu tüketimine ilişkin de bilgi veren Uzm. Dr. Dilek Çoban, “Maden suyu denilince akla soda geldiği; bu da gazlı bir içecek olması nedeniyle çocuklar için sağlığa zararlı olduğu gibi yanlış bir kanı yaygındır. Aksine, büyüme ve gelişme çağında olan çocukların ihtiyacı olan çinko, flüorür, kalsiyum gibi birçok faydalı mineral ve eser element içeren doğal kaynaklı maden suyunun tüketilmesi sağlıklı gelişim için çok önemlidir. Maden suyu içerdiği kalsiyumla kemik sağlığı; içerdiği flüorürle ağız ve diş sağlığı için destek alınabilecek doğal bir kaynaktır. Ayrıca çocuklara gazlı içecekler yerine doğal maden suyu içme alışkanlığı kazandırılırsa kemik sağlıklarını korumanın yanı sıra diş çürükleriyle karşılaşma riskleri de düşürülebilir” ifadelerini kullandı.

MADEN SUYU CİLDE ZARAR VERİR Mİ?

Maden suyunun cilde yararı olduğunu söyleyen Dr. Çoban, “Cildimizin ihtiyacı olan mineralleri doğal maden suları içerir. Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın yolu vücudunuzun ihtiyacı olan ve doğal minerallerden zengin içerikli sıvılar tüketmemizdir. Özellikle son yıllarda doğala eğilimin artmasıyla birlikte birçok kozmetik ve güzellik ürünün içerisinde doğal maden suyu kullanılmaya başlanmıştır” dedi.

DHA