Madenci bulduğu şeye kendi bile inanamadı. 3 milyon 151 lira değerinde!

Düzenleme: Kaynak: AA
Madenci bulduğu şeye kendi bile inanamadı. 3 milyon 151 lira değerinde!

Hindistan’da maden kiralayıp arama yapan biri 19,22 karatlık dev bir elmas buldu.

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde Raju Gound adlı bir madenci madende bulduğu şeye inanamadı.

10 yıldan fazladır maden kiralayarak arama yapan madenci 19,22 karatlık dev bir elmas buldu.

“ELMAS BULDUĞUMU ANLADIM”

Açıklamalar yapan Raju Gound “Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 3 MİLYON

Elmasın değerinin 3 milyon 151 bin lira olduğu da öğrenildi.

Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını söyledi. Ayrıca Gound, parayı 19 akrabasıyla bölüşeceğini belirtti.

Öte yandan elmasın bulunduğu madende 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.

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