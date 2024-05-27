Madencilerden şike yürüyüşü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. haftada oynanan ve tek bir şutun dahi atılmadığı 0-0 biten Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının şaibeli olduğu iddiasıyla Zonguldak Kömürspor taraftarları protesto düzenledi.

Ankaraspor'un bu beraberlikle play-off'lara katılma hakkı kazanıp 1461 Trabzon'a 4-1 yenilmesi, Nazilli Belediyespor'un ise ligde kalmasını garantilemesi, Zonguldak Kömürspor'un ise 3. Lig'e düşmesini kesinleştirdi.

Maçın sonucu ve iki takımın da maçta tek bir şut dahi çekmemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Karşılaşmanın istatistiklerinde, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un 90 dakika boyunca hiç şut çekmemiş olması üzerine Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Adliyesi'ne giderek maç hakkında suç duyurusunda bulundu.

TFF, maçın incelenmesi için Etik Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da maçla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak merkez Gazipaşa Caddesi'nde toplanan Kömürspor taraftarları, TFF'nin 'şike' kararı almasını ve takımlarının ligde kalmasını sağlamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Baretleriyle yürüyüş yapan GMİS üyesi 50 madenciler, TFF'ye kırmızı kart göstererek Madenci Anıtı'na geldi. 2 bin kişinin katıldığı yürüyüş valilik binası önüne kadar sürerken 'TFF uyuma Ankara'da şike var. Büyükekşi duy bu sesi, Zonguldak'ın hakkı yendi' gibi sloganlar atılıp protestoda bulundular.