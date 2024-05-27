Madencilerden şike yürüyüşü

Kaynak: Haber Merkezi
Madencilerden şike yürüyüşü

Zonguldak Kömürspor'un taraftarları, TFF'nin Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili 'şike' kararı almasını talep ederek bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. haftada oynanan ve tek bir şutun dahi atılmadığı 0-0 biten Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının şaibeli olduğu iddiasıyla Zonguldak Kömürspor taraftarları protesto düzenledi.

Ankaraspor'un bu beraberlikle play-off'lara katılma hakkı kazanıp 1461 Trabzon'a 4-1 yenilmesi, Nazilli Belediyespor'un ise ligde kalmasını garantilemesi, Zonguldak Kömürspor'un ise 3. Lig'e düşmesini kesinleştirdi.

Maçın sonucu ve iki takımın da maçta tek bir şut dahi çekmemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Karşılaşmanın istatistiklerinde, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un 90 dakika boyunca hiç şut çekmemiş olması üzerine Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Adliyesi'ne giderek maç hakkında suç duyurusunda bulundu.

TFF, maçın incelenmesi için Etik Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da maçla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak merkez Gazipaşa Caddesi'nde toplanan Kömürspor taraftarları, TFF'nin 'şike' kararı almasını ve takımlarının ligde kalmasını sağlamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Baretleriyle yürüyüş yapan GMİS üyesi 50 madenciler, TFF'ye kırmızı kart göstererek Madenci Anıtı'na geldi. 2 bin kişinin katıldığı yürüyüş valilik binası önüne kadar sürerken 'TFF uyuma Ankara'da şike var. Büyükekşi duy bu sesi, Zonguldak'ın hakkı yendi' gibi sloganlar atılıp protestoda bulundular.

59281-5.jpg

59281-1.jpg

59281.jpg

305926.jpg

İlgili Haberler
Edis sahnede şov yaptı. Tribünler yıkıldı
Edis sahnede şov yaptı. Tribünler yıkıldı
UEFA TFF'ye jet mesaj yolladı
TFF istemeyerek aday gösterdi. UEFA 2 finali de İnönü'ye verdi
Son Haberler
Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!" Video
Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!"
Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı Spor
Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı
Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü Video
Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü
Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk Gündem
Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk
İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı Video
İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı
Baykuşun yüzme keyfi sosyal medyada viral oldu Video
Baykuşun yüzme keyfi sosyal medyada viral oldu
Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı Spor
Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı