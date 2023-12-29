Madımak otu hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Madımak otu doğada kendiliğinden yetişiyor ve farklı iklimlerde hayatta kalabiliyor bu nedenle de ülkemizde de sıklıkla görülen ve yemekleri bile yapılan şifalı bir ot...

Adına Keçimemesi, Söğüt otu, Kuş ekmeği, Çoban ekmeği de deniliyor. Nisan-Haziran arasında toplanıyor; Kuzukulağıgiller familyasından...

Yaprak ve yumuşak olan sapları yenilebiliyor. VE işte Madımak otunun yararları:

HANGİ RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİR

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

İdrar söktürüyor.



İshal sorununun önünü kesiyor.

Çayı yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıp ferahlık veriyor...

Antiseptik özellikleri bulunduğundan mide bağırsak hastalıklarının önüne geçiyor.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı dirençli hale getiriyor...