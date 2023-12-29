Madımak otu hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Madımak otu hangi rahatsızlıklara iyi gelir
Pek çok kişi bilmese de Madımak otu tam bir şifa kaynağı. Peki, o yararları neler? İşte, çok az bilinenleriyle o müthiş ot...

Madımak otu doğada kendiliğinden yetişiyor ve farklı iklimlerde hayatta kalabiliyor bu nedenle de ülkemizde de sıklıkla görülen ve yemekleri bile yapılan şifalı bir ot...

Adına Keçimemesi, Söğüt otu, Kuş ekmeği, Çoban ekmeği de deniliyor. Nisan-Haziran arasında toplanıyor; Kuzukulağıgiller familyasından...

Yaprak ve yumuşak olan sapları yenilebiliyor. VE işte Madımak otunun yararları:

HANGİ RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİR

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

İdrar söktürüyor.

İshal sorununun önünü kesiyor.

Çayı yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıp ferahlık veriyor...

Antiseptik özellikleri bulunduğundan mide bağırsak hastalıklarının önüne geçiyor.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı dirençli hale getiriyor...

İlgili Haberler
Mucize bir şifa kaynağı: Kadın Tuzluğu
Kirli kanı temizleyen bitki ortaya çıktı
Rahim kanamasını durduruyor kurt döktürüyor ve...
Her derde deva olmasını istiyorsanız hatmi çiçeğini böyle kullanın
Son Haberler
Yaz kış yiyiyoruz yararlarını bilmiyoruz Sağlık
Yaz kış yiyiyoruz yararlarını bilmiyoruz
Dünya nüfusu artmaya devam ediyor Dünya
Dünya nüfusu artmaya devam ediyor
Muğla açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Muğla açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı
SPK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu. Yılın son raporuyla başlıyor Ekonomi
SPK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu. Yılın son raporuyla başlıyor
Ev sahibini öldürüp intihar etti Gündem
Ev sahibini öldürüp intihar etti
Otomobil aydınlatma direğine çarptı Gündem
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
Meşe palamudunun yararları şaşırtıyor Şifalı Bitkiler
Meşe palamudunun yararları şaşırtıyor