Joao Felix'ı böyle duyurdular: Spektaküler transfer

İspanyol basını, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer olacağını yazdı.
Chelsea'nin genç forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi.
Ada basını olası transferi şimdiden "Spektaküler" olarak manşetlerden duyurdu.
Felix, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dev kulüplerin radarına girmişti.
Portekiz formasıyla turnuvada 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Felix, transfer kapılarını sonuna kadar aralamıştı.
Joao Felix'in Atletico Madrid'den ayrılma gerekçelerinin arasında teknik direktör Diego Simeone ile yaşadığı problemler de yer alıyor.
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan transfer ettiği Felix, 131 maçta 33 kez gol sevinci yaşadı.
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