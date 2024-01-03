Maduro: Filistin halkı 75 yıldan fazladır soykırıma maruz kalıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulundu.

Maduro, Filistin'de yaşanan olaylar karşısında uluslararası toplumu "sessiz" kalmakla suçladı.

Maduro, Holokost'u hatırlatarak, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor." dedi.

Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını söyledi.

"Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir” diyen Maduro, “Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirten Maduro, uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savundu.