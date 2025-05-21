Maduro’dan ABD’ye sert çıkış: Irkçı ve ayrımcı karar!

Düzenleme: Kaynak: AA
Maduro’dan ABD’ye sert çıkış: Irkçı ve ayrımcı karar!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 350 bin Venezuelalı göçmen için Geçici Koruma Statüsü’nü (TPS) kaldırma kararına tepki göstererek, ABD hükümetini “ırkçı ve ayrımcı” tutumla suçladı.

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını sert bir dille kınadı.

Maduro, “Geçici Koruma Statüsü’nün göçmenlerden alınmasını reddediyor ve kınıyorum. Göç etmek suç değildir, TPS’yi iptal etmek suçtur; çünkü bu onların hakkıdır. Göç, insani bir ihtiyaçtır. Venezuelalılar Amerikan rüyasını ararken trajediyle karşılaştılar.” dedi.

TPS’nin Venezuelalılar için temel bir koruma sunduğunu belirten Maduro, “Ekonomik savaş ve sosyal medyanın manipülasyonuyla cennete gittiklerini sandılar. Ancak Venezuela yakında yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke olacak, kimse göç etmek zorunda kalmayacak.” dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin TPS’yi kaldırma kararını onayladı; bu, binlerce Venezuelalı göçmenin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

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