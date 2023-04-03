Mafya tetikçisinin başına 5 milyon lira ödül koydu. 9 yaşındaki çocuğu öldürmüştü

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

İngiltere’nin Liverpool kentinde geçtiğimiz yılın ağustos ayında 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korvel, evine zorla giren tetikçi Thomas Cashman tarafından öldürüldü. Cashman, öldürmek istediği uyuşturucu satıcısı Joseph Nee’yi kovalarken 9 yaşındaki çocuğun evine girmişti. Kan donduran olayda 9 yaşındaki çocuğun annesi de ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası yakalanan Cashman, yargılandığı davada suçlu bulundu. 34 yaşındaki tetikçinin müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasına kurban giden 9 yaşındaki çocuk ülkede gündem olurken asıl olay ise bundan sonra başladı.

BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL KONDU

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, cezaevinde tutuklu olan tetikçi Cashman’ın öldürülmesi için uyuşturucu çetesi liderleri ödül kondu. Telegram uygulamasındaki yazışmalara göre tetikçinin öldürülmesi için 25 bin sterlin ( Yaklaşık 5 milyon 913 bin lira) ödül kondu.

Edinilen bilgilere göre, daha önce başka infazlar da gerçekleştiren tetikçinin yaptığı işleri polise anlatması için öldürülmek istendiği belirtiliyor. Uyuşturucu çetesi üyeleri, ödülü isteyenlerin şimdiden cezaevinin etrafında dolaşmaya başladığını vurguluyor. Cashman’ın daha önce işlenen 3 faili meçhul cinayetle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİ HAKKINDA ÇOK FAZLA BİLGİSİ VAR

Öte yandan 9 yaşındaki tetikçinin organize suç ve uyuşturucu ticareti hakkında çok fazla bilgisi olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Cashman yakalandıktan sonra bir tetikçi değil ‘uyuşturucu satıcısı’ olduğunu iddia etmişti. Ancak Cashman’ı tanıyanlar tetikçinin kurşun sıkmak için bir an bile düşünmediğini belirtiyor.

Cashman’ın yakalanmasına yardımcı olan kız arkadaşı mahkemede verdiği ifadede 34 yaşındaki tetikçiyle ilgili birçok ayrıntı verdi. Mahkemede tanıklık yapan kadının tanık koruma programına alındığı ve ömür boyunca kimliğinin gizli tutulacağı öğrenildi. Mahkeme boyunca yoğun tehditlere maruz kalan kadının Liverpool’dan ayrıldığı iddia ediliyor.