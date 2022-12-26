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Çorum'da otobüs durağının camlarını kırdılar

Çorum'da bir otobüs durağına, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından zarar verildi. Olayda otobüs durağının camları kırıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:04
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Magandalar otobüs durağına zarar verdiler

Çorum'da otobüs durağının camlarını kırdılar
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, magandalar Hacettepe Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Şeref Apartmanı karşısında bulunan otobüs durağına zarar verdi.

Otobüs durağına yapılan çirkin saldırı sonucunda hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce bulunmasını istediler.

Yaşanan olaya tepki gösteren Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Dursun Kanmış, “Kırmakla, zarar vermekle ne geçti elinize. Belki sabah hastaneye giden anneniz, okula giden kardeşiniz yada işe giden babanız ıslanmamak, üşümemek için kullanacak bu durağı. Kırmakla, dökmekle kime ne zarar veriyorsunuz? Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere vatandaşların kullanımı için talimat verip, yaptırdığı durakları kırmakla kime, neye, hangi akla hizmet ediyorsunuz? Tamam biz gece saat 01.30’da olsa kalkar, bakarız, yenisini yaparız. Çünkü biz Sungurlu Sevdalısıyız. Sungurlumuzun hizmetindeyiz. Senin, benim Sungurlu’nun parası. Yazıklar olsun sizin kişiliğinize, karakterinize ve sizi terbiye edemeyen anne ve babalarınıza. Bu kadar çekememezlik olamaz” ifadelerini kullandı.


(Kaynak: İHA)

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