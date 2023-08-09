Magarsus’un galası yapıldı

Oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı BluTV’nin orijinal dizisi Magarsus’un galası gerçekleşti. Gala gecesine dizinin oyuncularının yanı sıra Birce Akalay, Caner Cindoruk, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Nazlı Bulum, Ali Gözüşirin ve Yağızcan Konyalı gibi sanat ve oyuncu dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecede Emir Ersoy ve orkestrası da sahne aldı. 2023’ün yerli yapımlarının arasına giren Magarsus’un ilk iki bölümü Hepsiburada Premium’un katkılarıyla BluTV platformunda 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.

BERKAY ATEŞ: BETON KARAKTERİ GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞ BİR KARAKTER

Galada konuşan oyuncu Berkay Ateş, "Yunus Ozan Korkut'un yazdığı ve yönettiği, alt metni çok kuvvetli olan, hikayesi, karakterleriyle çok oynanası bir hikayeydi..Seti çok keyifli şekilde geçirdik. Eğlendik, çok çalıştık. Bugün gerçekten Magarsus’un ülkemizdeki dijital platformlar üzerinde bulunan diziler içerisinde biricik bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de seyircisi bol olsun. Umarım herkes bizim kadar keyif alır. Benim karakterimin adı ‘Beton’. Beton, çocukluğunda depremde göçük altında kalmış bir karakter. Annesiyle babasını kaybetmiş. Bu yüzden de kapalı alana giremiyor, fobisi var. Büyük bir çadırda yaşıyor. Aslında bir iktidar savaşı diyebiliriz” dedi.

MERVE DİZDAR: AİLE DRAMASI VE AKSİYONU BOL

Oyuncu Merve Dizdar ise galada yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Gördüğünüz gibi zaten ekibin hepsiyle oynamak, çalışmak benim için çok mutluluk vericiydi. Ama benim için yeni olan ilk defa Ozan ile çalışmam. İyi ki yönetmenimiz Ozan…Tansu bence dizi tarihinin de önemli bir karakterlerinden biri. Yurt dışında okumuş, şimdi de şirketin başına geçmeye çalışan bir karakterimiz. Biz Çağlar ile dizide kardeşiz. Başımıza neler geldiğini diziyi izledikten sonra göreceksiniz. Aile draması diyebilirim. Ama işin içinde birçok aksiyon da var” şeklinde konuştu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL: ÇOK GÜZEL YAZILMIŞ BİR İŞ

Oyuncu Çağlar Ertuğrul diziye ilişkin şunları söyledi:

“Böyle bir projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Yapımcılarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki yönetmenimiz Yunus Ozan Korkut da burada. Onlara ‘ben olurum olmam ama bu işi izlemek istiyorum’ dedim. Çok güzel yazılmış bir iş. O yüzden çok gururluyum. Umarım seyirci de her zaman gururla ve güzel bir şekilde bu işi hatırlar. Oyuncu kadromuz da burada Hepsi çok birbirinden yetenekli. Hepsiyle sahne paylaştığım için çok mutluyum. Bundan sonrası artık seyircide."

GÖKÇETEKİN: MAGARSUS, İLK YURT DIŞI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Önemli bir iş birliğine imza attıklarını söyleyen Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, “Bu gece için çok heyecanlıyız. Hepsiburada ailesi olarak Hepsiburada Premium ve Magarsus önemli bir iş birliğine imza attı. Hepsiburada Premium ailesi olarak birinci yaş günümüzü kutluyoruz. Magarsus da bizim katkılarımızla gerçekleştirilen BluTV'nin harika bir yapımı. Yarın inşallah merakla bekleyen izleyicilerle buluşturacağız. Hepsiburada Premium, Türkiye’nin ilk yerli e-ticaret sadakat programı ve bu programa dahil olanlara BluTV hediye ediliyor. Magarsus bu yılın en iddialı yapımı. Eminim fragmanları izlediğinizde neden destek olduğumuzu anlayacaksınız. İnanılmaz etkileyici. Şu anda halihazırda 7. Berlin TV Series Festivali’nde de ilk yurt dışı ödülünü aldı. Bu yüzden tüketicilerimizle kavuşturmak için çok heyecanlıyız” açıklamasını yaptı.

OFLAZ: BU COĞRAFYANIN HİKAYELERİNİ ANLATMAYA ODAKLANDIK

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz ise “Magarsus bizi çok heyecanlandıran bir iş. Aslında bugün ilk defa uzun süreçten sonra izleyiciyle paylaşıyor olacağız. Bu coğrafyanın hikayelerini anlatmaya çok odaklandık. Magarsus da bunlardan biri” şeklinde konuştu.