Mağazada indirim izdihamı! Kepenkleri kırdılar birbirlerini ezdiler

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirim başladı.
Vatandaşlar, indirime giren ürünlere büyük ilgi göstererek sabahın erken saatlerinde birbiriyle yarıştı. Mağazada müşteriler arasında kavga çıkarken, kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İZDİHAM YAŞANINCA POLİS GELDİ
İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermezken, polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Polisin güvenlik önlemi alması sonrası çalışanların, mağazanın kepenklerini indirebildiği öğrenildi.