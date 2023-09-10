Magnezyum nedir belirtileri neler? Magnezyum eksikliği neye sebep olur?

Kemik gelişimi ve enerji üretiminde önemli bir görevi olan magnezyum vücudumuzda pek çok enzimin işlevini yerine getirebilmesi için önemli rol oynar. Magnezyum eksikliği bazı sağlık problemlerine neden olmaktadır. Peki, magnezyum nedir belirtileri neler? Magnezyum eksikliği neye sebep olur?

Magnezyum nedir belirtileri neler? Magnezyum eksikliği neye sebep olur?

Magnezyum vücutta kendiliğinden üretilmediğinden çeşitli besin ve takviyelere ihtiyaç duyulmaktadır. Magnezyum eksikliği dikkate alınmadığı taktirde sağlık problemlerine neden olabilir. Peki, magnezyum nedir belirtileri neler? Magnezyum eksikliği neye sebep olur?

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum (Mg) vücutta en çok bulunan 4. Katyon olup, vücudun işlevleri için önemli bir mineraldir. Magnezyum ince bağırsaktan emilir ve böbrekten atılır.

İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi gibi yollar ile alınması gerekmektedir. Vücudumuzda kullanılan magnezyumun hemen hemen %60’ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken %39’u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1’lik bir kısımda kanda yer almaktadır. Magnezyum en yaşamsal organlarımız olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla bakıldığında daha yoğunlukta bulunmaktadır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Plazma Mg düzeyi, hücre içi Mg düzeyi ve toplam vücut Mg düzeyi birbiriyle yakın ilişkili değildir ancak ciddi plazma düzeyindeki azalma vücut depolarının azaldığını gösterir. Düşük magnezyum seviyesi kısa vadede belirtilere neden olmasa da tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Ayrıca düşük magnezyum seviyesi, osteoporoz için de bir risk faktörüdür.

Magnezyum eksikliği belirtilerini sıralayacak olursak:

- İştahsızlık

- Mide bulantısı ve kusma

- Halsizlik

- Saç dökülmesi

- Kabızlık

- Kas krampları

- Kalpte ritim bozukluğu

- Konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık

- Fibromiyalji

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE SEBEP OLAN ETKENLER

- Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı

- DM tip 2 hastalığı

- Gebelik ve emzirme döneminde (süt üretiminde Mg a ihtiyaç artar).

- Bağırsak hastalıkları

- Böbrek hastalıklarında

- Karaciğer hastalıklarında

- Uzun süreli antibiyotik kullanımı

- İdrar söktürücü ilaç kullanımı

- Yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam sürmek,

- İleri yaş

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