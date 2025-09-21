Mahalleyi su bastı! Esnaf ve sürücülerin kabusu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, tarlalardan taşan tarımsal sulama suyu nedeniyle adeta göle döndü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla zorlu bir mücadele verdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarlalardan akan tarımsal sulama suyu Aligör Mahallesi'ni bastı. Cadde ve sokakların su altında kaldığı mahallede, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarıyla göle dönen cadde ve sokaklarda geçmek zorunda kalırken vatandaşlar ise parçalarını sıyırarak yolları kullandı. Cadde üzerindeki esnaf, yaşanan olumsuzluktan etkilendi. Okula yakın bir yerde bakkal dükkanı işleten Halil Polat, caddede biriken su nedeniyle öğrencilerin bakkal dükkanına gelemediğini, bu nedenle de işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Mahalleyi basan suyun tarlalardan arda kalan su olduğunu söyleyen Halil Polat, "Ben Aligör'de esnafım. Sabahtan beri siftah yapmamışım. Ne millet gelebiliyor ne de kimse buradan geçebiliyor. Her tarafımız su. Bu tarlaların fazla suyu" diye konuştu.

