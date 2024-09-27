Mahfi Eğilmez açıkladı. Enflasyon 12 ay sonra ne olacak ?

Hazine eski müsteşarı deneyimli İktisatçı kendi blogunda kalem aldığı yazısında 12 ay sonra enflasyonan kaç çıkacağını şimdiden duyurdu.

Dr. Mahfi Eğilmez 12 Ay Sonra Enflasyon Ne Olur? başlıklı yazısında Rasyonel beklentiler kuramı, beklentilerin ekonomideki ağırlıklı yerini "Beklentiler, gerçekleşmelerin öncüsüdür" tesptiyle ortaya konulacağını söyledi.

Beklentilere göre hareket edildiği için beklentilerin büyük ölçüde gerçek olduğunu ifade eden Eğilmez, "Karar alıcıların, özel kesim kuruluşlarının yöneticilerinin enflasyonda artış olacağını beklediklerini varsayalım. Bu durumda bu yöneticiler, mal ve hizmetleri ucuza satıp zarar etmemek ya da kardan fedakârlık etmemek için bu ürünlerin satış fiyatlarını henüz enflasyon artmaya başlamadan önce artırmaya başlayacaklardır. Bu da sonunda fiyatların artmasına yani enflasyonun yükselmesine yol açacaktır." dedi.

Merkez Bankalanın enflasyonla doğru bir şekilde mücade edebilmek için bu beklentileri önceden görerek tavur almak durumunda olduğunu anlatana deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez okurlarına "Bu gidişatı önceden görebilmek için için de süreklilik taşıyan anketler düzenlerler" ifadeleriyle paylaştı.

TCMB, bu amaçla her ay bir takım anketler düzenliyor. Enflasyon beklentilerini ölçebilmek için düzenlediği anketleri piyasa katılımcıları, reel sektör temsilcileri ve hane halkına sorarak yürütüyor. Aşağıdaki tablo, TCMB’nin eğilim anketleri içinde yer alan ve her ay uygulanan Sektörel Enflasyon Beklentilerinin 2024 Eylül sonuçlarını gösteriyor (kaynak: TCMB, sektörel enflasyon beklentileri):

OVP ENFLASYONU NE ÖNGÖRMÜŞTÜ

2024 yılı için ekonomik büyüme tahmini yüzde 3,5 olarak belirlenirken, 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5 ve 2027'de yüzde 5'lik büyüme hedefleniyor. Enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 41,5 olacağı öngörülürken, 2024'te yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de yüzde 7'ye düşmesi bekleniyor.