Mahfi Eğilmez: Bunları yapmazsak ekonomiyi kurtaramayız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez: Bunları yapmazsak ekonomiyi kurtaramayız

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara blogunda yanıt verdi. Eğilmez, birçok kişinin iki cümlelik bir yorumun sadece ilk cümlesini okuyup ikinci cümleyi göz ardı ettiğini belirtti.

Faiz konusundaki düşüncesinin değişmediğini vurgulayan Eğilmez, “En başından beri faiz artışının yanında yapısal reformların yapılması gerektiğini, aksi takdirde faiz artışının tek başına işe yaramayacağını savunduğumu göreceksiniz” dedi.

MUTLAKA YAPISAL REFORMLAR DA YAPILMALI

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, “Faiz konusunda düşüncem değişti mi?” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyada yer alan son yorumlardan anladığım kadarıyla birçok kişi, iki cümlelik bir yorumun ilk cümlesini okuyor, ikinciyi okumuyor ya da ilk cümleye takılıp ikinciyi hafızasından siliyor. Mesela ‘Faizin artırılması şarttır. Ama yanında mutlaka yapısal reformlar da yapılmalı, yoksa faiz artışı işe yaramaz’ diye yazıyorum, sonra yapısal reformlar yapılmadan gerçekleştirilen faiz artışı işe yaramayıp da bu durumu eleştirdiğimde bazı arkadaşlar diyor ki: ‘hani faiz artırılınca her şey iyi olacaktı?’”

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FAİZ TEK BAŞINA EKONOMİYİ KURTARMAZ

Eğilmez, faiz artışının tek başına bir ekonomiyi kurtaramayacağını, yanında mutlaka yapısal reformların da yapılması gerektiğini belirtti. Bu konudaki düşüncelerini daha detaylı anlatmak için “Yapısal Reformlar ve Türkiye” başlıklı bir kitap yazdığını ifade etti.

Türkiye’nin tam anlamıyla bir sosyal laboratuvar olduğunu belirten Eğilmez, her gün şaşırtıcı olaylarla karşılaşıldığını ve bu durumun diğer ülkelerde haftalarca inceleneceğini söyledi. Eğilmez, faiz artışının yanında yapısal reformların da yapılması gerektiğini vurgulayan yazılarını ve sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak, düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

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