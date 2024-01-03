Mahfi Eğilmez ekonomide saklanan sırları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den birbiri ardına sert eleştiriler geldi. Eğilmez'in o sertliği paylaşımlarına yansıdı. Mahfi Eğilmez hem ekonomi yönetimini hem de TÜİK'i eleştirdi. TÜİK'in kamu kuruluşlarından bağımsız olması gerektiğini ifade eden Eğilmez " Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz." diye paylaşımda bulundu. Ünlü iktisatçı ekonomi yönetimi 200 kilometrelik benzin ile 400 kilometre yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, eleştirdi.

Mahfi Eğilmez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK ve Ekonomi yönetimini işte böyle eleştirdi:

"Enflasyonun ENAG'ın açıkladığı gibi % 127 olduğunu ama hayalimizde yarattığımız % 65'lik bir enflasyona göre faiz artırdığımızı düşünelim. Bu, gerçekte 400 km olan mesafeyi 200 km varsayıp ona göre benzin almak gibidir. Aldığımız benzin bizi hedefe götürmez, yarı yolda kalırız."

"Açıklanan yıllık enflasyona bakınca bir kez daha gördüm ki ekonomide yapısal reformların ilk adımı TÜİK'in kamu kesiminden tümüyle bağımsız hale getirilmesi olmalı. Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz."