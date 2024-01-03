Mahfi Eğilmez ekonomide saklanan sırları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez ekonomide saklanan sırları açıkladı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, hem ekonomi yönetimini hem de TÜİK'e verdi veriştirdi. Ekonomi yönetimini sert bir şekilde eleştiren Mahfi Eğilmez, TÜİK'in içinde "Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den birbiri ardına sert eleştiriler geldi. Eğilmez'in o sertliği paylaşımlarına yansıdı. Mahfi Eğilmez hem ekonomi yönetimini hem de TÜİK'i eleştirdi. TÜİK'in kamu kuruluşlarından bağımsız olması gerektiğini ifade eden Eğilmez " Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz." diye paylaşımda bulundu. Ünlü iktisatçı ekonomi yönetimi 200 kilometrelik benzin ile 400 kilometre yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, eleştirdi.

Mahfi Eğilmez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK ve Ekonomi yönetimini işte böyle eleştirdi:

"Enflasyonun ENAG'ın açıkladığı gibi % 127 olduğunu ama hayalimizde yarattığımız % 65'lik bir enflasyona göre faiz artırdığımızı düşünelim. Bu, gerçekte 400 km olan mesafeyi 200 km varsayıp ona göre benzin almak gibidir. Aldığımız benzin bizi hedefe götürmez, yarı yolda kalırız."

"Açıklanan yıllık enflasyona bakınca bir kez daha gördüm ki ekonomide yapısal reformların ilk adımı TÜİK'in kamu kesiminden tümüyle bağımsız hale getirilmesi olmalı. Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz."

mahfi-egilmez1.jpg

mahfi2.jpg

İlgili Haberler
Kiğılı Cezayir’de mağaza açtı
Kiğılı Cezayir’de mağaza açtı
Antalya'daki bu tıraş listesini görenler kaçarken 100 metre rekoru kırar
Arda Turan'ın Seçil Erzan'a ağına düşürmesi için önerdiği ünlü isimler ortaya çıktı. Tüm mesajlara Yeniçağ ulaştı
Türk Pentagon'u ekonomik krize takıldı. 2023'te biteceği söylenmişti
Memur ve emeklilere gelecek zam oranı belli oldu. Enflasyon açıklandı
Son Haberler
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy Celal Şengör'ü çatlatacak deprem açıklaması yaptı Gündem
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy Celal Şengör'ü çatlatacak deprem açıklaması yaptı
Susurluk’ta kaybolan gençten acı haber Yaşam
Susurluk’ta kaybolan gençten acı haber
HSBC'den Dolar/TL tahmini Ekonomi
HSBC'den Dolar/TL tahmini
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor Spor
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
İsrailli sunucu Lital Shemesh canlı yayına silahla çıktı Dünya
İsrailli sunucu Lital Shemesh canlı yayına silahla çıktı
Arjantin'de 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Arjantin'de 6.1 şiddetinde deprem
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret